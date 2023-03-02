Стало известно, как будет выглядеть первый седан E03

Компания Exeed представила внешность своего первого седана E03. Об этом пишет Autohome.com.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Компания принадлежит китайскому концерну Chery. По словам ее представителей, дизайн седана похож на кроссовер AtlantiX. Длина машины составит 4,95 м, ширина — 1,96 м, колесная база — 2,9 м.

Новинку планируется представить в конце 2023 года, ее основными конкурентами станут Tesla Model 3, BYD Han EV и XPeng P7. Компания пока не раскрывает детали технической стороны седана. Сейчас известно лишь, что Exeed E03 базируется на оригинальной платформе E0X.

Разгон до первой сотни осуществляется за 3 секунды, а батарея от китайской компании CATL позволяет проехать порядка 700 км на зарядке. С 10 до 80% батарея заряжается за 10 минут. Кроме того, у седана будет автопилот.

autohome.com.cn

Напомним, уже в середине года на российском рынке появится кроссовер Yaoguang. Возможно и E03 в будущем будет доступен российским покупателям.