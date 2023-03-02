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21 минуту назад

Стало известно, как будет выглядеть первый седан E03

Елена Прошина

Компания Exeed представила внешность своего первого седана E03. Об этом пишет Autohome.com.

Стало известно, как будет выглядеть первый седан E03
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Компания принадлежит китайскому концерну Chery. По словам ее представителей, дизайн седана похож на кроссовер AtlantiX. Длина машины составит 4,95 м, ширина — 1,96 м, колесная база — 2,9 м.

Новинку планируется представить в конце 2023 года, ее основными конкурентами станут Tesla Model 3, BYD Han EV и XPeng P7. Компания пока не раскрывает детали технической стороны седана. Сейчас известно лишь, что Exeed E03 базируется на оригинальной платформе E0X.

Разгон до первой сотни осуществляется за 3 секунды, а батарея от китайской компании CATL позволяет проехать порядка 700 км на зарядке. С 10 до 80% батарея заряжается за 10 минут. Кроме того, у седана будет автопилот.

autohome.com.cn

Напомним, уже в середине года на российском рынке появится кроссовер Yaoguang. Возможно и E03 в будущем будет доступен российским покупателям.

Также сообщалось, что компания Exeed представит еще четыре новинки для российского рынка. Это и обновленные версии уже известных моделей, а также новинки.

Автоновости,Tesla Model 3,BYD,Chery,Tesla,
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