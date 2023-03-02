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1 час назад

Продажи автомобилей "Москвич" по всей России стартуют 3 марта

Российская Газета

В пресс-службе "Москвича" рассказали о том, что 3 марта - старт продаж машин во всех городах России, где представлены дилеры компании.

На первом этапе кроссоверы будут доступны к покупке в 23 городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск.

Цена на кроссовер "Москвич 3" стартует от 1 970 000 рублей. Электрическая версия модели стоит 3 500 000 рублей.

На автомобили «Москвич» нашелся покупатель

В 2022 году с конвейера возрожденного завода сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей.

Российская Газета

Производство кроссовера "Москвич 3" стартовало 23 ноября 2022 года. Партнером предприятия выступил российский КамАЗ.

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