В пресс-службе "Москвича" рассказали о том, что 3 марта - старт продаж машин во всех городах России, где представлены дилеры компании.

На первом этапе кроссоверы будут доступны к покупке в 23 городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск.

В 2022 году с конвейера возрожденного завода сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом планируется выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электромобилей.