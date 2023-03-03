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46 минут назад

Новые кроссоверы Geely Monjaro начали завозить в Россию

Car.ruиещё 1

Первые партии кроссоверов Geely Monjaro начали поставляться в Россию. Один из паркетников был замечен на автовозе в регионе.

Новые кроссоверы Geely Monjaro заметили в Тюмени
Фото: GeelyGeely

В Сети появились снимки, на которых представлен автовоз с машинами компании Geely. Известно, что фото были сделаны на дорогах Тюмени. Внимание к себе привлекает один из автомобилей - новый кроссовер Geely Monjaro. Его перевозили в дилерский центр вместе с другими машинами, которые уже официально представлены на рынке РФ. Автомобиль был спрятан под транспортировочный чехол.

Определить модель удалось только по фирменным литым колесным дискам и форме кузова, которая отличается от других представителей бренда. Напомним, что новый Geely Monjaro успешно прошел сертификацию на территории России. В ОТТС указано, что кроссовер будет предлагаться у дилеров только в исполнении с системой полного привода.

В таком случае автомобиль получает бензиновый силовой агрегат производительностью 238 л.с., рабочий объем которого составляет 2 литра. В паре с мотором функционирует 8-ступенчатая АКПП Aisin. Отмечается, что работать двигатель может на топливе АИ-95.

В салоне паркетника предусмотрено пять посадочных мест. Здесь же разместили дисплей мультимедийного комплекса размером 12.3 дюйма. Еще одна особенность нового кроссовера - премиальная акустическая система Bose на 8 или 10 динамиков. В списке штатных опций представлена светодиодная оптика, климат-контроль и система бесключевого доступа в салон. Запускать двигатель водитель может с кнопки.

В дилерских центрах бренда все еще не раскрыли, когда будут запущены официальные продажи модели. Кроме того, нет информации о стоимости паркетника в России. Первые автомобили в салонах могут оказаться пробными для проведения тест-драйвов.

Автоновости,Geely,
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