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1 час назад

Российский электромобиль Elecar Tigarbo GT-B представят в апреле

Car.ruиещё 1

Компания «Тигарбо Эко», специализирующаяся на производстве электротранспорта, приступила к дорожным испытаниям электромобиля Elecar Tigarbo GT-B. Данная модель концептуально похожа на Smart, в продаже новинка появится в апреле нынешнего года.

Названа дата появления на рынке российского электромобиля Elecar Tigarbo GT-B
Фото: «Тигарбо Эко»«Тигарбо Эко»

Инженеры-конструкторы, создавшие отечественный электромобиль Elecar Tigarbo GT-B, считают его высоко локализованным. Двухместный сити-кар на электрическом ходу будет выпускаться заводом, принадлежащим названной компании. Её производственные площади находятся в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

На первом этапе выпуска машины уровень её локализации составит 80%, но после начала серийного производства данный показатель возрастет до 100%.

Электрокар двухместный и построен на основе серийного Elecar 5E-Tigarbo 2G 2018 модельного года. Коллектив конструкторов создавал данную машину ориентируясь на автолюбителей, которые предпочитают динамичную езду. К тому же, перспективный электромобиль не выбрасывает в атмосферу токсичные вещества.

Особо тщательно прорабатывался вопрос активной и пассивной безопасности. В конструкции электромобиля реализованы решения, позволяющие эффективно защитить водителя и пассажира в ДТП. Достичь таких успехов стало возможным благодаря высокому уровню мастерства инженерного корпуса, который создавал данную модель.

При постройке сити-кара Elecar 5E-Tigarbo 2G использовалось современное технологическое оборудование, отвечающее мировым стандартам машиностроения.

Наряду с названной разработкой реализуется ещё один подобный проект. Речь идёт о создании компактного электрокара «Атом». В работе над постройкой машины задействована компания КамАЗ при участии одного крупного российского бизнесмена.

Согласно имеющейся информации, на развитие данного направления автогигант в Набережных Челнах до 2030 года направит 350 млрд рублей, вырученных от продажи основной продукции – магистральных седельных тягачей и грузовых автомобилей. Электромобиль Elecar Tigarbo GT-B представят в мае нынешнего года.

Автоновости,Транспортный налог,Камаз,
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