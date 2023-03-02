Кроссовер Omoda C5 для России получил новый мотор и полный привод

Китайская марка Omoda объявила о том, что начинает продажи в России кроссовера C5 с новым мотором и полным приводом.

Фото: Omoda Omoda

Модель получила модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный силовой агрегат мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Двигатель позволяет полноприводному автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды.

Кроссовер доступен к заказу во всех официальных дилерских центрах бренда в России. Стоимость C5 в комплектации Active составляет 2 879 900 рублей, версия Supreme предлагается за 3 049 900 рублей. До этого переднеприводная Omoda C5 была представлена в трех версиях - Joy, Lifestyle и Ultimate - по цене от 2 429 900 рублей до 2 699 900 рублей.

Габариты кроссовера, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя - полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм.