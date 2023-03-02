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59 минут назад

В России появилась «термокарта» наиболее опасных участков дорог

Лера Букина

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске в стране «термокарты», построенной по данным фотофиксации ДТП. Она отображает наличие риска попасть в аварию. Соответствующая информация размещена на сайте РСА.

Сделано это в рамках сервиса «Оформление европротокола онлайн», указано в сообщении. Благодаря новому механизму можно устанавливать опасные перекрестки, развязки дорог и участки трасс.

Подчеркивается, что карту создали для анализа и обработки информации об аварийности на дорогах. Ее, как отмечается, будут учитывать ГИБДД, страховщики, а также сами водители.

Главной целью принятой меры является изменение ситуации с аварийностью и снижение количества ДТП, добавили в союзе.

Кроме того, отмечается, что в ходе оформления европротокола дистанционным способом вся необходимая информация и фотоизображения автоматически попадают в информационную систему Российского Союза Автостраховщиков. Затем данные направляются к страховщикам.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года в России зафиксировали падение трех основных показателей аварийности. Суммарное количество ДТП уменьшилось на 6,1% в сравнении с предыдущим годом.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
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