В России поступили в продажу китайские седаны BYD Destroyer 05

Дилеры начали предлагать на российском авторынке новые гибридные седаны BYD Destroyer 05 из Китая, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров.
Так, Destroyer 05 выставили на продажу дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость седана, в зависимости от комплектации, варьируется от 2,4 млн руб. до 2,8 млн руб.
Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра (110 л.с), который в режиме генератора подзаряжает тяговую батарею. Передние колеса вращает исключительно электромотор с отдачей 197 л.с. Разгон до 100 км/час у машины занимает 7,9 секунды.
Длина седана — 4780 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1495 мм, а колесная база составляет 2718 мм. В салоне установлен девятидюймовый дисплей приборной панели, а на центральной консоли закреплен поворотный планшет (15,6 дюйма).
В список оснащения Destroyer 05 входят, мультимедийная система с шестью динамиками, навигация, климат-контроль, передние и задние подушки безопасности, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, датчики давления в шинах.