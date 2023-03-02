В России поступили в продажу китайские седаны BYD Destroyer 05

Дилеры начали предлагать на российском авторынке новые гибридные седаны BYD Destroyer 05 из Китая, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров.

Фото: autohome.com.cn/BYD autohome.com.cn/BYD

Так, Destroyer 05 выставили на продажу дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость седана, в зависимости от комплектации, варьируется от 2,4 млн руб. до 2,8 млн руб.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра (110 л.с), который в режиме генератора подзаряжает тяговую батарею. Передние колеса вращает исключительно электромотор с отдачей 197 л.с. Разгон до 100 км/час у машины занимает 7,9 секунды.

Длина седана — 4780 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1495 мм, а колесная база составляет 2718 мм. В салоне установлен девятидюймовый дисплей приборной панели, а на центральной консоли закреплен поворотный планшет (15,6 дюйма).