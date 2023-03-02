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1 час назад

В России поступили в продажу китайские седаны BYD Destroyer 05

Газета.Ru

Дилеры начали предлагать на российском авторынке новые гибридные седаны BYD Destroyer 05 из Китая, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров.

В России поступили в продажу китайские седаны BYD Destroyer 05
Фото: autohome.com.cn/BYDautohome.com.cn/BYD

Так, Destroyer 05 выставили на продажу дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость седана, в зависимости от комплектации, варьируется от 2,4 млн руб. до 2,8 млн руб.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра (110 л.с), который в режиме генератора подзаряжает тяговую батарею. Передние колеса вращает исключительно электромотор с отдачей 197 л.с. Разгон до 100 км/час у машины занимает 7,9 секунды.

Длина седана — 4780 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1495 мм, а колесная база составляет 2718 мм. В салоне установлен девятидюймовый дисплей приборной панели, а на центральной консоли закреплен поворотный планшет (15,6 дюйма).

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В список оснащения Destroyer 05 входят, мультимедийная система с шестью динамиками, навигация, климат-контроль, передние и задние подушки безопасности, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, светодиодные ходовые огни, датчики давления в шинах.

Автоновости,BYD,
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