Kia показала флагманский кроссовер EV9 на видео

Компания Kia опубликовала очередной тизер нового большого кроссовера EV9. Он станет не только флагманом электрической линейки, но и возглавит модельный ряд корейского производителя.
В ноябре 2021 года Kia представила концепт EV9 длиной 4930 мм и колёсной базой 3100 мм. У серийной модели вряд ли будут большие расхождения с прототипом.
Предварительные характеристики автомобиля в каждой из комплектаций - количество двигателей, мощность силовой установки и запас хода - уже просочились в Сеть. Также инсайдеры назвали стоимость Kia EV9: от 56 до 73 тысяч долларов.
Мировая премьера Kia EV9 должна состояться в конце марта. Выход на рынок запланирован на четвёртый квартал 2023 года.