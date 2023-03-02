Kia показала флагманский кроссовер EV9 на видео

Компания Kia опубликовала очередной тизер нового большого кроссовера EV9. Он станет не только флагманом электрической линейки, но и возглавит модельный ряд корейского производителя.

Фото: Kia Kia

В ноябре 2021 года Kia представила концепт EV9 длиной 4930 мм и колёсной базой 3100 мм. У серийной модели вряд ли будут большие расхождения с прототипом.

На видео показали дизайн фар и фонарей, которые постарались максимально приблизить к концептуальному воплощению. Двери у машины будут иметь традиционную систему открывания (у концепта были "суицидальные", каретные двери), но от скрытых ручек решили не отказываться.

Предварительные характеристики автомобиля в каждой из комплектаций - количество двигателей, мощность силовой установки и запас хода - уже просочились в Сеть. Также инсайдеры назвали стоимость Kia EV9: от 56 до 73 тысяч долларов.

Мировая премьера Kia EV9 должна состояться в конце марта. Выход на рынок запланирован на четвёртый квартал 2023 года.