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47 минут назад

Что делать, если инспектор попросил остановиться перед камерой

Елена Прошина

Привлечение к административной ответственности может грозить водителю за отказ соблюдать требования сотрудника ГИБДД. Об этом Autonews.ru рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Что делать, если инспектор попросил остановиться перед камерой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно соответствующему приказу МВД России, инспектор может останавливать водителей только там, где это позволяют ПДД. Но бывают и исключения. Например, автомобиль можно остановить если необходимо пресечь преступление и в других случаях.

В таких случаях Гебель советует, минимизировать возможные нарушения ПДД выполняя остановку. В случае, когда это невозможно сделать, водитель должен четко выполнять требования инспектора, даже если за этим последует нарушение правил.

Бывают случаи, когда инспектор требует остановиться вблизи от камер видеонаблюдения. Если при этом водитель нарушает ПДД, то в последствие ему в автоматическом режиме будет назначен штраф.

Однако, по словам Гебеля, такое постановление легко оспорить. В качестве доказательства того, что нарушение было осуществлено из-за требований инспектора, необходимо предъявить протокол или даже фотографию автомобиля на фоне патрульной машины.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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