Названа цена полноприводной Omoda C5 для России

Продажи полноприводного кроссовера Omoda C5 стартовали на территории России. Об этом сообщает портал Motor.ru.

Фото: Omoda Omoda

Его стоимость начинается от 2 879 900 рублей.

Модель с приводом на все четыре колеса представлена на официальном сайте марки в двух комплектациях: Active и Supreme. Стоимость более дорогого варианта - 3 049 900 рублей без дисконта.

AWD-версию наделили 1,6-литровым мотором, способным развить 150 лошадиных сил. У переднеприводной модели Omoda C5 1,5-литровый мотор может развивать 147 лошадиных сил.

Разница между Active и Supreme не столь велика с точки зрения комплектации. Так, в топовом исполнении можно заметить красные тормозные суппорты, наружную декоративную подсветку и панорамную крышу с люком. Ценовая разница между двумя комплектациями - 230 тысяч рублей, а между базовым переднеприводным C5 (1,5 литра, 147 сил) и полноприводным (1,6 литра, 150 сил) – 450 тысяч рублей.

Переднеприводные и полноприводные модели можно приобрести со скидкой. Так, рассчитывать на нее можно при сдаче автомобиля в трейд-ин. Выгода составит 190-320 тысяч рублей. Кредитные программы, действующие в России, снизят цену еще на 310-485 тысяч.

На сайте производителя говорится, что полноприводные Omoda C5 выпустили в 2023 году. Стоимость переднеприводного кроссовера того же года начинается от 2 429 900 рублей.

Omoda - суббренд китайской компании Chery.