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25 минут назад

Названа цена полноприводной Omoda C5 для России

Лера Букина

Продажи полноприводного кроссовера Omoda C5 стартовали на территории России. Об этом сообщает портал Motor.ru.

Названа цена полноприводной Omoda C5 для России
Фото: Omoda Omoda

Его стоимость начинается от 2 879 900 рублей.

Модель с приводом на все четыре колеса представлена на официальном сайте марки в двух комплектациях: Active и Supreme. Стоимость более дорогого варианта - 3 049 900 рублей без дисконта.

AWD-версию наделили 1,6-литровым мотором, способным развить 150 лошадиных сил. У переднеприводной модели Omoda C5 1,5-литровый мотор может развивать 147 лошадиных сил.

Разница между Active и Supreme не столь велика с точки зрения комплектации. Так, в топовом исполнении можно заметить красные тормозные суппорты, наружную декоративную подсветку и панорамную крышу с люком. Ценовая разница между двумя комплектациями - 230 тысяч рублей, а между базовым переднеприводным C5 (1,5 литра, 147 сил) и полноприводным (1,6 литра, 150 сил) – 450 тысяч рублей.

Переднеприводные и полноприводные модели можно приобрести со скидкой. Так, рассчитывать на нее можно при сдаче автомобиля в трейд-ин. Выгода составит 190-320 тысяч рублей. Кредитные программы, действующие в России, снизят цену еще на 310-485 тысяч.

На сайте производителя говорится, что полноприводные Omoda C5 выпустили в 2023 году. Стоимость переднеприводного кроссовера того же года начинается от 2 429 900 рублей.

Названа дата старта продаж "Москвичей" по всей России

Omoda - суббренд китайской компании Chery.

26 января китайский бренд Exeed, входящий в Chery, впервые объявил, что выпустит на российский рынок новую модель кроссовера.

Автоновости,Chery,
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