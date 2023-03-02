Появились новые подробности о расследовании смертельной аварии с электрокаром Tesla

Результаты экспертизы смертельного ДТП с электрокаром Tesla Model Y оказались неожиданными.

Фото: © CarNewsChina © CarNewsChina

Судебные медэксперты пришли к выводу, что в момент аварии, произошедшей в Китае осенью прошлого года, кроссовер двигался со скоростью 163 километра в час – педаль газа была выжата полностью, и тормозить водитель даже не пытался. В ДТП погиб один человек, а водитель получил травмы, но выжил. Позже он утверждал, что не притрагивался к педали акселератора, а в столкновении винил отказавшие тормоза.

ДТП, которое произошло в ноябре 2022 года в китайской провинции Гуандун, широко освещалось в местных СМИ. Тогда было выдвинуто предположение, что неуправляемая Tesla Model Y на полной скорости протаранила здание, а водитель якобы не смог ее остановить. Однако теперь в Сети появились первые результаты расследования случившегося, которые предварительно указывают на то, что мужчина, сидевший за рулем, даже не пытался затормозить, а, наоборот, давил на педаль газа. Автопилот в этот момент был активирован.

За пять секунд до аварии электрокар двигался со скоростью 164 километра в час, а угол поворота руля изменился на 25 градусов. Сработала система стабилизации, и скорость снизилась до 159 километров в час. После того, как руль вернулся в изначальное положение, скорость вновь выросла, и в момент удара стрелка спидометра находилась на отметке в 163 километров в час. На то, что водитель не пытался затормозить, указывают и кадры с места происшествия – у Model Y не горят стоп-сигналы. Пока все говорит о том, что водитель перепутал педали.

Впрочем, это лишь первые результаты расследования, которые были опубликованы на Weibo, так что окончательные выводы делать пока рано.