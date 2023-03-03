Hyundai Solaris нового поколения показали на видео

В преддверии премьеры индийское подразделение Hyundai поделилось тизерным роликом, а заодно раскрыло подробности о габаритах и оснащении модели для местного рынка – в Индии она зовется Venra. Следующий Solaris/Venra не только радикально преобразиться, но и увеличится в размерах: превзойдет предшественника по длине, ширине, расстоянию между осями и по объему багажника.

Фото: AutocarIndia.com AutocarIndia.com

На видео показали новое «лицо» Solaris со светящейся полосой во всю ширину кузова как у Staria и Grandeur. Изменился капот, бамперная группа, а задний фонарь теперь сплошной. В самой компании отмечают, что седан выполнен в фирменном дизайне Sensuous Sportiness («чувственная спортивность») в стиле «старших» моделей.

Салон, который впервые засветился в ролике, стал просторнее. Заявляются кожаная обивка премиум-класса и штатное крепление для смартфона. Объем багажника составляет 528 литров против 480 у предыдущего Solaris/Venra. Седан предложат в четырех уровнях оснащения — EX, S, SX и SX (O), в семи однотонных цветах и двух двухцветных.

Hyundai Verna (Solaris)

Hyundai Verna (Solaris)

Hyundai Verna (Solaris)

Hyundai Verna (Solaris)

В Индии новая Verna будет доступна с 1,5-литровым «атмосферником» и «турбочетверкой» того же объема. Коробка передач – «механика» или «робот» с двумя сцеплениями. Дизельный двигатель из гаммы исключили.