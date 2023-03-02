Седан Honda City пережил рестайлинг и подешевел

«Четырехдверке» японской марки подправили внешность, внутри же почти без перемен. Дизель отправлен в отставку, зато у модели (включая гибрид) появились более доступные комплектации.

Фото: Honda Honda

Бюджетник Honda City актуального поколения дебютировал в 2019 году, сегодня его продают в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, причем кое-где присутствует не только седан, но и хэтчбек. И вот пришло время рестайлинга: первыми модернизированную модель получат индийцы, им доступна исключительно четырехдверная версия, ее производят локально. К слову, индийская Honda City обновилась как раз перед запуском сменившего поколение конкурента от Hyundai – седана Verna (у нас модель Хёндэ известна под именем Solaris).

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Итак, модель Хонды обрела новые радиаторную решетку и бамперы, на крышке багажника появился небольшой спойлер. Еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков. Благодаря новому обвесу длина City увеличилась на 25 мм до 4574 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1748 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2600 мм. Объем багажника составляет 506 литров.

В салоне другими стали лишь материалы отделки, ну и еще добавлена площадка для беспроводной зарядки. У дорогих версий чисто бензинового седана также появился комплекс систем безопасности Honda Sensing (прежде был доступен только для гибрида), в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Из гаммы убрали турбодизель 1.5 (100 л.с., 200 Нм): в апреле в Индии вступят в силу новые эконормы, и Honda решила не тратиться на доработку движка на «тяжелом» топливе. Бензиновый мотор — четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 (121 л.с., 145 Нм), он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Гибридный седан City e:HEV имеет установку на основе полуторалитрового же мотора, который работает по циклу Аткинсона (он подключается к колесам на большой скорости); совокупная отдача такой «четырехдверки» — 126 л.с. и 253 Нм.

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