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1 час назад

Лукашенко обратился к китайской автокомпании

Елена Прошина

Китайский автопроизводитель FAW мог бы начать производство своих автомобилей в Белоруссии. С таким предложением к концерну обратился президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко обратился к китайской автокомпании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белорусский президент признал, что компания производит «хорошие автомобили» и он хотел бы, чтобы их производство развернулось и в Белоруссии.

«Если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции», - подчеркнул Лукашенко.

При этом президент добавил, что разговаривал на эту тему с главой КНР Си Цзиньпином и тот поддержал контакты китайских и белорусских специалистов.

Ранее говорилось о том, что в Санкт-Петербурге на бывшем предприятии Nissan может начаться производство автомобилей FAW Bestune T77. Кроссоверы планируется выпускаться под брендом Lada, их производство намечено на май этого года.

Автоновости,FAW,Nissan,Lada,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
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