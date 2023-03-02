Лукашенко обратился к китайской автокомпании

Китайский автопроизводитель FAW мог бы начать производство своих автомобилей в Белоруссии. С таким предложением к концерну обратился президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

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Белорусский президент признал, что компания производит «хорошие автомобили» и он хотел бы, чтобы их производство развернулось и в Белоруссии.

«Если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции», - подчеркнул Лукашенко.

При этом президент добавил, что разговаривал на эту тему с главой КНР Си Цзиньпином и тот поддержал контакты китайских и белорусских специалистов.