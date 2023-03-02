Российские бескаркасные щетки стеклоочистителя можно купить на заправках «ЛУКОЙЛ»

В минимаркетах на АЗС «ЛУКОЙЛ» можно будет приобрести бескаркасные щётки стеклоочистителя российского производителя НПК «Автоприбор». Об этом сообщает Car.ru.
Уточняется, что на сегодняшний день щётки появились в продаже лишь на станциях в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, но весной 2023 года их планируют добавить в ассортимент всех АЗС «ЛУКОЙЛ» в России. Щётки представлены в восьми самых популярных размерах – от 330 мм до 650 мм. Кроме того, в комплект также входят универсальные адаптеры, позволяющие установить щётки на все автомобили с типом крепления «Hook».
Научно-Производственный Комплекс «Автоприбор» создал единственную в России производственную линию для щёток стеклоочистителя полного цикла во Владимире. Уточняется, что «Автоприбор» также проводит регулярные испытания своей продукции на всех этапах производства.
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