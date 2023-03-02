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1 час назад

В продаже на заправках «ЛУКОЙЛ» появятся российские бескаркасные щётки стеклоочистителя

Елена Прошина

В минимаркетах на АЗС «ЛУКОЙЛ» можно будет приобрести бескаркасные щётки стеклоочистителя российского производителя НПК «Автоприбор». Об этом сообщает Car.ru.

Российские бескаркасные щетки стеклоочистителя можно купить на заправках «ЛУКОЙЛ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что на сегодняшний день щётки появились в продаже лишь на станциях в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, но весной 2023 года их планируют добавить в ассортимент всех АЗС «ЛУКОЙЛ» в России. Щётки представлены в восьми самых популярных размерах – от 330 мм до 650 мм. Кроме того, в комплект также входят универсальные адаптеры, позволяющие установить щётки на все автомобили с типом крепления «Hook».

Научно-Производственный Комплекс «Автоприбор» создал единственную в России производственную линию для щёток стеклоочистителя полного цикла во Владимире. Уточняется, что «Автоприбор» также проводит регулярные испытания своей продукции на всех этапах производства.

Ранее Volkswagen Group анонсировал собственный магазин приложений для своих автомобилей.

Автоновости,Volkswagen,Лукойл,
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