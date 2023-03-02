Российские бескаркасные щетки стеклоочистителя можно купить на заправках «ЛУКОЙЛ»

Уточняется, что на сегодняшний день щётки появились в продаже лишь на станциях в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, но весной 2023 года их планируют добавить в ассортимент всех АЗС «ЛУКОЙЛ» в России. Щётки представлены в восьми самых популярных размерах – от 330 мм до 650 мм. Кроме того, в комплект также входят универсальные адаптеры, позволяющие установить щётки на все автомобили с типом крепления «Hook».