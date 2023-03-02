Европейский авторынок вырос на 11 процентов: перечислены фавориты

Dacia Sandero стал самым популярным автомобилем Европы в феврале 2023 года.

Фото: Dacia Sandero© Dacia Dacia Sandero© Dacia

Как сообщает JATO Dynamics, за месяц он разошелся тиражом 20 836 экземпляров, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. Второе место досталось кроссоверу Volkswagen T-Roc, а третье — хэтчбеку Toyota Yaris с 17 754 и 16 004 проданными автомобилями соответственно. В общей сложности европейцы купили 907 000 новых машин, улучшив результат по сравнению с февралем 2022 года на 11 процентов.

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Лидирует на рынке Volkswagen, продавший 99 790 машин (+17 процентов). На второй строчке расположилась Toyota с 71 737 проданными автомобилями, а за ней — Skoda с 50 845. Рост спроса у японской и чешской марок составил по 16 процентов. Также в десятке наиболее успешных брендов расположились Mercedes-Benz, Audi, Dacia, Peugeot, Renault, BMW и второй после Toyota неевропейский бренд — Ford.

Драйверами продаж стали кроссоверы и внедорожники. Общее число регистраций всех типов SUV за февраль составило 464 900 единиц — то есть, они заняли более половины рынка. На 14 процентов, до 92 700 единиц, поднялись продажи электрокаров, однако рост спроса замедлился по сравнению с 2020 годом. Лучшие результаты в сегменте — у Tesla, которая увеличила продажи на 1018 процентов, и у Volkswagen.

Что касается наиболее популярных машин рынка, то за Sandero, T-Roc и Yaris следуют Toyota Yaris Cross (15 825 проданных экземпляров, +25 процентов), Renault Clio (14 146, +10 процентов) и Dacia Duster (13 722, +28 процентов). Единственный автомобиль в топ-10, ушедший в минус, — Peugeot 208 (13 275, -18 процентов). Места с восьмого по 10-е заняли Fiat/Abarth 500 (13 042, +45 процентов), Opel/Vauxhall Corsa (13 003, +18 процентов) и Volkswagen Tiguan (11 860, +43 процента).

Несмотря на рост, авторынку Европы все еще не удается подняться на допандемийный уровень. В феврале 2020 года на учет было поставлено 1,13 миллиона машин, а в феврале 2019-го — 1,22 миллиона. «Реальность такова, что мы можем никогда больше не увидеть продажи на прежнем уровне», — сказал глобальный аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос.