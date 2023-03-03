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7 минут назад

Марка Livan анонсировала новый кроссовер. Модели бренда будут продаваться в РФ

Российская Газета

В прошлом году Geely окончательно попрощалась с некогда выкупленным брендом Lifan, вместо которого был представлен новый - Livan. Первой моделью новоиспечённой марки стал кроссовер Livan RL9, на очереди - более компактный "паркетник".

Livan анонсировала новый кроссовер, модели бренда будут продаваться в РФ
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Если RL9 имеет длину кузова почти 4,9 м, то новинка, которую, по всей видимости, назовут RL7 окажется в пределах 4,6 м. Известно, что кроссовер дебютирует с электромотором, установленным на задней оси. Предполагаемый запас хода - 550-750 км. Больше подробностей о новом "Ливане" не появилось.

Единственный источник информации - тизер. И он говорит о том, что в серийная версия кроссовера получит фонари иной формы, более заметный спойлер и блок с электроникой на крыше, установленный над верхней линией лобового стекла.

Дебют серийного Livan RL7 может состояться в апреле на автосалоне в Шанхае.

Марка Livan планирует выйти на российский рынок, но ставка будет делаться на кроссоверы с ДВС, а не на электрокары. Ранее "РГ" рассказывала о том, какие модели будут представлены в нашей стране.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
Автоновости,Кроссовер,Lifan,Geely,
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