Еще одна китайская компания может начать производство машин в Белоруссии

В Белоруссии могут наладить производство автомобилей китайской компании FAW.

Фото: © FAW / Xinhua /Xu Chang © FAW / Xinhua /Xu Chang

Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на встрече с руководством автомобильной корпорации «ФАВ Груп», пишет агентство БЕЛТА. По словам Лукашенко, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и он сказал, что поддерживает контакты белорусских и китайских специалистов, а также готов помогать с развитием отношений.

«Наш интерес к вам вы знаете: вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Белоруссии, я к вашим услугам», — сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что хотел бы совместно с FAW создать «настоящий автомобиль» на территории страны. «Если мы хотим получить эффект и успех, это нужно делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции».

Глава делегации «ФАВ Груп» в свою очередь сообщил, что компания со вниманием отнесется к реализации проекта, согласованного с лидерами двух государств. Никаких сроков и планов потенциальные партнеры пока не раскрыли.

В то же время FAW, по слухам, присматривается к российским мощностям. Производство китайских кроссоверов может начать АвтоВАЗ под маркой Lada: сообщалось, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге организуют сборку модели FAW Bestune T77, уже знакомой россиянам. Сейчас его возят в Россию из Китая.

Кроме этого, в Саратовской области собираются локализовать производство китайских компактвэнов FAW Bestune NAT для такси и каршеринга. Ожидается, что модель выйдет на рынок во втором полугодии под маркой Alfarus.