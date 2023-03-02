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1 час назад

Exeed запатентовал первый электрический седан

Motor.ru

Графические снимки появились на сайте китайского министерства промышленности. Дизайн пятиметрового электромобиля выполнен в стиле кроссовера AtlantiX. О технических характеристиках будущей новинки пока мало что известно. По мнению специалистов, модель станет прямым конкурентом Tesla Model 3, Xpeng P7 и BYD Han EV.

Exeed запатентовал первый электрический седан
Фото: Exeed E03© Autohome.com.cnExeed E03© Autohome.com.cn

Exeed E03 построят на новой модульной платформе E0X. Габариты электроседана составят 4950 миллиметров в длину при 2900-миллиметровой колесной базе. В движение модель будет приводить полностью электрическая силовая установка. По предварительным данным, запас хода электромобиля на оном заряде составит около 700 километров.

Кроме того, модель оснастят функцией быстрой зарядки, которая позволит запитать аккумуляторы с 10 до 80 процентов всего за десять минут. До «сотни» новый китайский электроседан будет разгоняться примерно за три секунды.

В конце февраля в Сети появились шпионские фотографии интерьера первого седана Exeed. В салоне будущей новинки выделяет цифровая приборная панель и крупный экран медиасистемы.

Автоновости,Tesla Model 3,BYD,Tesla,
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