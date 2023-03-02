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10 минут назад

Саудовская нефтяная компания поможет Renault и Geely создать экологичные ДВС

Motor.ru

Нефтяная компания Saudi Aramco станет миноритарным акционером предприятия Renault и Geely.

Саудовская нефтяная компания поможет Renault и Geely создать экологичные ДВС
Фото: © Aramco© Aramco

СП займется разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. В планах — постройка 17 заводов и пяти научно-исследовательских центров, на которых будут работать 19 тысяч сотрудников. Покупателями перспективных ДВС станут марки, входящие в состав Geely Group, а также альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, Renault и Geely подписали соглашение о намерениях, предусматривающее приобретение Aramco миноритарного пакета акций будущего СП по разработке ДВС и гибридных силовых установок. В частности, инвестиции хотят направить на создание решений в области синтетического топлива и водородных технологий следующего поколения.

Совместное предприятие, известное как Horse Project, анонсировали в ноябре прошлого года. Renault и Geely в нем владеют равными долями, и после прихода Aramco вряд ли что-то изменится. В рамках СП партнеры планируют открыть 17 моторных заводов и пять глобальных центров разработки новых силовых установок на трех континентах. Двигатели будут поставлять Dacia, Volvo, Lynk & Co, Proton, Nissan и Mitsubishi, причем планируемый годовой объем превысит 5 миллионов единиц.

Стать клиентами Horse компании Nissan и Mitsubishi согласились в рамках «перезапуска» отношений внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Хотя главным достижением стала все-таки ребалансировка перекрестного владения долями. Также Nissan пообещал выкупить 15-процентную долю Ampere, электромобильного и софтверного подразделения Renault. Плюс партнеры вместе будут вместе работать над твердотельными батареями, программными платформами и ассистирующими системами.

Автоновости,Dacia,Geely,Renault,Nissan,Volvo,Mitsubishi,
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