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1 час назад

В России названы самые популярные платные трассы среди владельцев электрокаров

Motor.ru

Минтранс рассказал по каким платным трассам чаще всего ездили за сутки электромобили.

В России названы самые популярные платные трассы среди владельцев электрокаров
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По данным ведомства, с момента введения бесплатного проезда по платным трассам на территории России для автомобилей на электротяге, новой возможностью воспользовались 208 владельцев электромобилей. Наиболее востребованными у хозяев экологичного транспорта оказались три автодороги, расположенные на территории Московской области.

За первые сутки эксперимента по платным автотрассам бесплатно проехали 208 электрокаров. Наибольшей популярностью у водителей пользовался Северный обход Одинцова, по которому зарегистрировали более полусотни поездок.

Более 40 раз владельцы электромобилей проехали по отрезку М-11 «Нева» от МКАД до Солнечногорска. Примерно 20 поездок водители совершили по Центральной кольцевой автодороге.

С 1 марта в России ввели бесплатный проезд по платным трассам для владельцев электромобилей. Эксперимент, который продлится до конца года, призван популяризировать батарейный транспорт у населения.

Автоновости,Минтранс РФ,
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