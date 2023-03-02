Собянин объявил дату старта продаж автомобиля «Москвич-3»

Он также добавил, что в 23 городах России были открыты 52 точки продаж и обслуживания. В ближайшее время их планируют оформить в стиле бренда автопроизводителя «Москвич». По словам Собянина, в прошлом году было выпущено 600 машин, из которых 200 оборудованы электродвигателем. В 2023 году автопроизводитель планирует выпустить с конвейера уже 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут работать на электродвигателях. А ещё через год Сергей Собянин пообещал удвоить эти объёмы.