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2 часа назад

Самый мощный Rolls-Royce в истории с 27-литровым мотором пустят с молотка

Motor.ru

Создатель уникального автомобиля скончался в декабре прошлого года

Самый мощный Rolls-Royce в истории с 27-литровым мотором пустят с молотка
Фото: Rolls-Royce Merlin© Car and ClassicRolls-Royce Merlin© Car and Classic

Самый мощный Rolls-Royce в истории с 27-литровым мотором пустят с молотка.

На торги выставят уникальный Rolls-Royce Merlin 1972 года, оборудованный 27-литровым мотором. Британский аукционный дом Car and Classic 9 марта 2023 года выставит автомобиль на продажу. Главной особенностью машины, известной под названием «Зверь», является 12-цилиндровый двигатель, безнаддувную версию которого использовали в британском танкостроении во времена Второй мировой войны. Отдача силовой установки составляет около 750 лошадиных сил.

Rolls-Royce Merlin в 1972 году построил британский автомобильный инженер Джон Додд. Конструктор установил на огромное шасси кузов из стекловолокна, а под капотом разместил военный мотор Rolls-Royce. Несколько лет машина носила логотип знаменитого бренда. Однако руководство британской марки было недовольно, что ее эмблема украшает самодельный автомобиль. В результате суда создатель «Зверя» получил шесть месяцев тюремного заключения за нарушение прав на товарный знак.

Сегодня на радиаторной решетке установлены инициалы самого Джона Додда, который умер в декабре прошлого года в возрасте 90 лет. Спустя четыре десятилетия уникальный автомобиль сохранился в превосходном состоянии. Вряд ли 750-сильного «Зверя» разрешат эксплуатировать на дорогах общего пользования, однако эксклюзивное транспортное средство, которые являлось самым мощным автомобилем своего времени, точно найдет место в чьей-нибудь частной коллекции.

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