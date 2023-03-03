Список «бестселлеров» авторынка РФ покинули Lada Vesta и Volkswagen Polo

Первая четвёрка лидеров российского авторынка за месяц совершенно не изменилась: её по-прежнему составляют три модели Лады и один «китаец».

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На российском рынке новых легковых автомобилей в феврале 2023 года было продано 56 148 экземпляров, об этом сообщает «Автостат», который составляет отчёт на основании данных о госрегистрации новых машин в стране. Указанный результат на 43,4% меньше по сравнению с февралём прошлого года, но на 24,1% больше, чем в январе 2023-го. Напомним, в статистике агентства учитываются в том числе те автомобили, которые были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта.

В продажах легковушек в РФ по-прежнему наблюдается «минус», который стал следствием кризиса, затронувшего и местный автопром, и авторынок. Речь идёт о солидном подорожании машин, об уходе многих иностранных игроков с рынка, а также о дефиците комплектующих, который не позволяет ряду местных производителей выпускать машины на своих заводах (к примеру, АВТОВАЗ на сегодняшний день не производит Largus и Vesta).

Напомним, пока по-прежнему простаивает большинство заводов компаний, которые либо избавились от бизнеса в РФ, либо поставили местную деятельность на паузу. Работают пока единицы: так, на конвейере столичного предприятия, ранее принадлежавшего Renault, начали выпускать Москвич 3, на калининградском Автоторе стартовало производство машин марки Kaiyi (переделанные Chery), петербургская площадка Hyundai выпускает детали кузова Solaris, чтобы отправить их в Казахстан.

Ожидаемо список самых востребованных брендов в феврале 2023 года возглавляет Lada: как и январь, второй месяц бренд закончил с «плюсом». Все выпускаемые на сегодняшний день модели входят в первую тройку, причём за месяц все они остались на своих местах в ТОП-25 – Granta на первом, Niva Travel на втором, а классический внедорожник Niva Legend – на четвёртом. Стоит отметить, что Веста по итогам прошлого месяца покинула рейтинг, однако совсем скоро на АВТОВАЗе стартует серийное производство обновлённой модели. В феврале на долю Lada пришлось 38,4% от всего рынка новых «легковушек».

В ТОП-25 самых продаваемых брендов по итогам февраля 2023-го кроме Лады годовым приростом могут похвалиться только китайские бренды, в этот список вошли Chery, Haval, Geely, Exeed, Changan, JAC и Great Wall. У всех остальных иностранных марок, а также российского УАЗа по итогам прошлого месяца зафиксирован «минус». Новичком в рейтинге остаётся Omoda – это суббренд Chery, который пока представлен одной моделью – кроссовером С5 (кстати, сегодня компания рассказала о выходе на рынок РФ полноприводной версии этого SUV).

За месяц значительных перестановок в ТОП-25 самых продаваемых моделей в РФ практически не произошло: так, помимо Весты список покинул Volkswagen Polo (производство лифтбека для российского рынка ранее было налажено на заводе в Калуге). Освободившиеся строчки в нижней части списка в феврале заняла пара корейских кроссоверов – Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.