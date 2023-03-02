В Тольятти запустят производство новой Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вернёт в серийное производство модель Lada Vesta. Об этом сообщает «Российская газета».

Запуск производства начнётся 3 марта в Тольятти. Новая модель будет отличаться слегка изменённым дизайном – обновление коснулось фар, фонарей и пластиковых элементов кузова. Кроме того, Vesta получит обновлённый салон с цифровой панелью приборов, а также вертикально ориентированным тачскрином.

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Согласно предварительным данным, модель будет выпускаться с 8-клапанным двигателем в 1,6 литра (90 лошадиных сил), а также механической коробкой передач.

Кроме того, президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что сначала дилерская сеть «накопит» автомобили.

«Несмотря на то что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется – это мировая практика запуска всех заводов и последующих продаж – где-то два-три месяца», – заявил он.

Официальные цены пока неизвестны, но согласно официальному сайту Lada, цена на Vesta первой генерации начинается от 1 121 900 рублей, а на универсал от 1 213 900 рублей.

Новость о возвращении Vesta прокомментировал руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Он заявил, что возвращение Vesta является значимым событием для всего российского авторынка.

«Во-первых, расширяется модельная линейка отечественной марки. Во-вторых, у российских покупателей становится больше выбора. К тому же Vesta была лидером рынка в 2018 и 2021 годах, россиянам полюбились автомобили этого семейства», – заявил он.

Тимерханов также добавил, что модель «нужна рынку» даже с учётом того, что в первое время будут выпускаться только модели с 90-сильным мотором и механической коробкой передач.

Мнение Тимерханова разделил и независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Он считает, что 90-сильный мотор, которым будут укомплектованы первые модели Vesta, не является проблемой, так как такого двигателя вполне достаточно для городских трасс. Тузов также добавил, что стартовая стоимость автомобиля будет находиться на уровне 1 600 000 рублей.