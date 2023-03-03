В Петербурге в течение года перезапустят два автозавода

Два автомобильных производства планируется перезапустить в Санкт-Петербурге в течение 2023 года на площадках ушедших из России компаний. Об этом сказал в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".
"Единственная отрасль, которая сейчас остановлена [в петербургской экономике], - это производство автомобилей. Мы вместе с федеральным центром активно работаем над переформатированием этой отрасли. Есть варианты по оставленным производствам, по открытию новых направлений. <...> Есть наработки по двум заводам точно, в самое ближайшее время один из заводов приступит к выпуску продукции. Есть и другие наработки. В течение этого года как минимум два предприятия начнут работать", - сказал Беглов.
Он напомнил, что существуют отечественные разработки в сфере производства электромобилей, и это тоже перспективное для Петербурга направление.
"Надо не забывать, что и наши предприятия, такие как "Алмаз-Антей", Политехнический университет создают электромобили. Это тоже одна из тем, и почему бы не производить их в Петербурге на одной из баз кластера? И мы ведем сейчас эти переговоры. Я уверен, что и третье предприятие тоже заработает, в течение трех-четырех месяцев будет понятно, с кем мы дальше пойдем работать по этим производствам", - отметил губернатор.
В Санкт-Петербурге расположены производственные мощности трех автомобильных заводов - Toyota, Nissan и Hyundai. Корпорация Toyota Motor в сентябре 2022 года объявила о решении полностью закрыть в городе свое сборочное предприятие, запущенное в 2007 году (завод рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год). Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей еще в марте прошлого года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. На бывшем заводе Nissan, как ранее сообщал ТАСС, планируют начать выпуск автомобилей "более высокого сегмента" АО "Автоваз".
Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил 27 февраля, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai.