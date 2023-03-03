В Петербурге в течение года перезапустят два автозавода

"Надо не забывать, что и наши предприятия, такие как "Алмаз-Антей", Политехнический университет создают электромобили. Это тоже одна из тем, и почему бы не производить их в Петербурге на одной из баз кластера? И мы ведем сейчас эти переговоры. Я уверен, что и третье предприятие тоже заработает, в течение трех-четырех месяцев будет понятно, с кем мы дальше пойдем работать по этим производствам", - отметил губернатор.