В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале снизились на 43,4%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«В последний зимний месяц 2023 года в нашей стране было продано 56,1 тыс. новых легковых автомобилей. И этот показатель на 43,4% меньше, чем в феврале прошлого года», - говорится в сообщении.
Уточняется, что 40% всех реализованных машин пришлось на российские марки, что эквивалентно 22,5 тыс. единиц. Доля китайских брендов в феврале составила 36,4%, а их совокупный объем реализации достиг 20,4 тыс. экземпляров.
«И если продажи автомобилей отечественных брендов увеличились на 12,5%, то у «китайцев» - в 2,2 раза», - подчеркнули в материале.
Как отмечается, производители из Европы, США, Японии и Южной Кореи продемонстировали падение на российском рынке - в диапазоне от 20% до 90%. В связи с этим, доля российских марок в феврале выросла в два раза (к февралю 2022 года), а у китайских - почти в четыре раза.
ТОП-5 марочного рейтинга остается неизменным на протяжении последних месяцев - LADA, Chery, Haval, Geely и Kia, добавили в материале. У остальных брендов объемы реализации в последний месяц зимы составили менее 3 тыс. единиц. Также в десятку лидеров российского рынка попали китайская OMODA и отечественный УАЗ.
«Модельный рейтинг по-прежнему возглавляет LADA Granta – автомобили данного семейства в феврале 2023-го разошлись тиражом в более чем 15 тыс. штук. И это превышает четверть (27%) от общего объема. За ней уже привычно располагаются внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, а также китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion. При этом новичок рынка - кроссовер OMODA C5 - смог занять шестую позицию», - заключили в материале.