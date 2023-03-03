В России снизились продажи новых легковых автомобилей

«В последний зимний месяц 2023 года в нашей стране было продано 56,1 тыс. новых легковых автомобилей. И этот показатель на 43,4% меньше, чем в феврале прошлого года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 40% всех реализованных машин пришлось на российские марки, что эквивалентно 22,5 тыс. единиц. Доля китайских брендов в феврале составила 36,4%, а их совокупный объем реализации достиг 20,4 тыс. экземпляров.

Как отмечается, производители из Европы, США, Японии и Южной Кореи продемонстировали падение на российском рынке - в диапазоне от 20% до 90%. В связи с этим, доля российских марок в феврале выросла в два раза (к февралю 2022 года), а у китайских - почти в четыре раза.