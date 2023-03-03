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35 минут назад

Госавтоинспекция Москвы призвала к бдительности на столичных дорогах из-за погоды

Газета.Ruиещё 1

Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обратилась ко всем водителям с у просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

ГАИ Москвы призвала к бдительности на столичных дорогах
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы, предупредили инспекторы.

В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием проезжей части сотрудники Госавтоинспекции города Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения, говорится в сообщении.

В Москве в пятницу ожидаются мокрый снег, облачная погода с прояснениями и около нуля градусов.

Автоновости,ГИБДД,
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