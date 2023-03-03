ГАИ Москвы призвала к бдительности на столичных дорогах

Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обратилась ко всем водителям с у просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы, предупредили инспекторы.
В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием проезжей части сотрудники Госавтоинспекции города Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения, говорится в сообщении.
В Москве в пятницу ожидаются мокрый снег, облачная погода с прояснениями и около нуля градусов.