ГАИ Москвы призвала к бдительности на столичных дорогах

Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обратилась ко всем водителям с у просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы, предупредили инспекторы.

В целях стабилизации дорожно-транспортной ситуации и обеспечения контроля за состоянием проезжей части сотрудники Госавтоинспекции города Москвы ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам движения, говорится в сообщении.