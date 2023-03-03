В Сети показали редкий спорткар Porsche Carrera GT

Ник Хайдфельд, бывший гонщик Формулы, решил модернизировать свой любимый Porsche Carrera GT койловерами для подвески и утверждает, что мод одновременно улучшил управляемость и комфорт. Правда в том, что как бы ни была хороша OEM-подвеска — и она была исключительной для суперкара 2023 модельного года — она устарела за последние 19 лет. В последнее время было достаточно технического прогресса, чтобы Хайдфельд рискнул отказаться от стандартных амортизаторов и пружин в пользу комплекта под названием KW Variant 5 от KW Suspensions.

Фото: procrossover.ru procrossover.ru

В то время как многие спортивные амортизаторы дадут вам контроль над сжатием и отбоем, они различают быстрое и медленное сжатие, и их можно настроить так, чтобы они реагировали независимо друг от друга. На каждом амортизаторе есть колесо настройки, которое вы можете установить в нужное положение или одну из трех доступных предустановок: Standard (должно быть похоже на стандартный Porsche), Comfort (плавная езда независимо от скорости) и Track.