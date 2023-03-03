В Сети показали редкий спорткар Porsche Carrera GT

Ник Хайдфельд, бывший гонщик Формулы, решил модернизировать свой любимый Porsche Carrera GT койловерами для подвески и утверждает, что мод одновременно улучшил управляемость и комфорт. Правда в том, что как бы ни была хороша OEM-подвеска — и она была исключительной для суперкара 2023 модельного года — она устарела за последние 19 лет. В последнее время было достаточно технического прогресса, чтобы Хайдфельд рискнул отказаться от стандартных амортизаторов и пружин в пользу комплекта под названием KW Variant 5 от KW Suspensions.
В то время как многие спортивные амортизаторы дадут вам контроль над сжатием и отбоем, они различают быстрое и медленное сжатие, и их можно настроить так, чтобы они реагировали независимо друг от друга. На каждом амортизаторе есть колесо настройки, которое вы можете установить в нужное положение или одну из трех доступных предустановок: Standard (должно быть похоже на стандартный Porsche), Comfort (плавная езда независимо от скорости) и Track.
KW утверждает, что точная настройка может дать вам более острые реакции на рулевое управление и более предсказуемое поведение автомобиля на поворотах, одновременно повышая комфорт. В свою очередь, Хайдфельд утверждает, что стандартную Carrera GT не нужно занижать — во всяком случае, она уже иногда кажется слишком низкой. Таким образом, на его экземпляре был установлен гидравлический подъемник, так что он мог поднять его на 45 мм одним нажатием кнопки. Те, кто хотел бы приобрести такой комплект, могут найти его на немецком веб-сайте под названием «KW V5». Стартовая цена составляет 15 195 евро.