АвтоВАЗ возобновляет серийное производство Lada Vesta

В Тольятти 3 марта стартует серийное производство новой Lada Vesta. До этого популярную модель АвтоВАЗа собирали в Ижевске, но в прошлом году компания решила перенести выпуск автомобилей на основной завод в Самарской области.

Сейчас главный российский автопроизводитель собирает Granta, Niva Travel и Niva Legend. Теперь очередь дошла и до Vesta.

Основные изменения в дизайне новой модели коснулись фар, фонарей и, соответственно, пластикового обвеса.

Большие метаморфозы произошли в салоне автомобиля, особенно это касается топовой версии с панелью цифровой комбинации приборов и мультимедиа с вертикально ориентированным тачскрином. В Lada Vesta второго поколения использовано порядка 600 новых деталей и компонентов.

По предварительной информации, на первых порах модель будет выпускаться с 8-клапанным двигателем 1,6 литра (90 л.с.) и механической коробкой передач. Версий с автоматической трансмиссией в этом году не будет, максимум - комплектации с 16-клапанным мотором 106 л.с.

"Наша дилерская сеть должна накопить эти автомобили. Несмотря на то что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется - это мировая практика запуска всех заводов и последующих продаж - где-то два-три месяца", - ранее рассказывал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Так что новая Lada Vesta появится в шоу-румах в мае. Цены пока не называются. Согласно информации на официальном сайте Lada, седан Vesta первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.

Руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов считает, что возобновление производства Lada Vesta - это очень значимое событие как для АвтоВАЗа, так и для всего рынка.

"Во-первых, расширяется модельная линейка отечественной марки. Во-вторых, у российских покупателей становится больше выбора. К тому же Vesta была лидером рынка в 2018 и 2021 годах, россиянам полюбились автомобили этого семейства. Даже с учетом того, что Vesta первое время будет продаваться только с 90-сильным мотором и механической КП, она все равно нужна рынку. Тем более что такое оснащение временное, а в планах значится и расширение гаммы моторов, и появление автоматической трансмиссии. Поэтому в нынешних условиях очень важно возобновить производство Vesta, а остальные вопросы решать по ходу процесса", - рассказывает "РГ" Тимерханов.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что нет проблем в том, что Vesta сначала будут продавать с 90-сильным мотором.

"Для городских трасс мощности двигателя будет достаточно, так как 90-сильный агрегат на низких передачах работает лучше, чем мотор со 106 л.с. Но на трассах и бездорожье двигатель может не справиться с массой автомобиля, что окажет влияние на его динамику, особенно при совершении таких маневров, как обгон", - отмечает Тузов.

По его словам, стоимость новой Vesta у дилеров не будет существенно выше рекомендованной розничной цены производителя, однако даже в начальной комплектации модель будет оснащена фронтальными подушками безопасности и антиблокировочной системой (ABS). По мнению эксперта, стартовая стоимость автомобиля будет составлять 1 600 000 рублей.

Накануне АвтоВАЗ сообщил, что в последнем месяце зимы компания реализовала в России 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 34,2% выше, чем в январе 2023 года, и на 4,7% превышает показатели февраля 2022 года.

Чаще всего россияне покупали Lada Granta - продано 16 257 автомобилей, что на 161,4% выше, чем в феврале прошлого года. Положительную динамику показало и семейство Niva. В феврале внедорожники Niva Legend разошлись тиражом 2774 автомобиля (+83,5% к февралю 2022 года), а продажи Niva Travel составили 3858 единиц, что на 64,7% выше результатов февраля прошлого года.