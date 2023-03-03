Россияне начали экономить на ремонте и обслуживании автомобилей

Расходы на обслуживание и ремонт автомобилей за последний год увеличились более чем у половины россиян: у 31% – на 15-20%, а у 29% – на 25-30%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса страховой компании и сервиса по поиску и проверке авто.

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Отвечая на вопрос о размере трат на обслуживание и ремонт, 30% автовладельцев признались, что за последний год сумма составила от 10 тыс. до 30 тыс. руб., передает портал "Автоновости дня" 2 марта. Еще 20% респондентов потратили от 30 тыс. до 50 тыс. руб. А у 17% опрошенных на эту статью расходов ушло больше 100 тыс. руб.

Треть респондентов признались, что раньше они не экономили на ремонте и обслуживании автомобилей, однако теперь стали это делать. 50% участников опроса сообщили, что ради экономии откладывают мелкий кузовной ремонт. Чуть меньше половины – 49% – покупают более дешевые расходники, а 46% проходят плановое ТО самостоятельно. 43% респондентов рассказали, что решаются на полностью самостоятельный ремонт машин, а 44% – что стали покупать более дешевые запчасти (аналоги).