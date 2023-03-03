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44 минуты назад

Компания Mercedes обещает, что к 2030 году у них появится 4 уровень автономного вождения

Моя Москва.онлайн

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о том, что 4-й уровень автономного вождения станет доступен к концу нынешнего десятилетия. Как сообщает Центральная Служба Новостей, главный технический директор Маркус Шафер заявил, что эта продвинутая технология станет обыденной для всех машин бренда уже в обозримом будущем.

Mercedes намерен создать к 2030 году технологию автономного вождения 4 уровня
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Технология 3-го уровня, которая носит название Drive Pilot, является первой в своем роде в Америке. Более того, ее уже одобрили для использования в некоторых штатах страны. В данное время только Mercedes-Benz S-Class 2024-го модельного года, а также Mercedes-Benz EQS предлагают 3-ий уровень автономности.

Стоит отметить, что данная технология позволяет отправлять текстовые сообщения и управлять многими функциями автомашины. При этом, водитель в любой момент времени должен быть готов взять на себя управление автомобилем. Такая необходимость возникнет в том случае, если система обнаружит какое-либо незнакомое препятствие.

Автоновости,Mercedes-Benz,Маркус Шафер,
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