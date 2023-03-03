Mercedes намерен создать к 2030 году технологию автономного вождения 4 уровня

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о том, что 4-й уровень автономного вождения станет доступен к концу нынешнего десятилетия. Как сообщает Центральная Служба Новостей, главный технический директор Маркус Шафер заявил, что эта продвинутая технология станет обыденной для всех машин бренда уже в обозримом будущем.

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Технология 3-го уровня, которая носит название Drive Pilot, является первой в своем роде в Америке. Более того, ее уже одобрили для использования в некоторых штатах страны. В данное время только Mercedes-Benz S-Class 2024-го модельного года, а также Mercedes-Benz EQS предлагают 3-ий уровень автономности.