В России появились в продаже новые седаны Kia Cerato

Дилеры в нескольких городах России выставили на продажу седаны Kia Cerato 2023 модельного года, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах и на сайтах компаний-продавцов.
Некоторые автосалоны указали, что ввозят новые Kia Cerato из Казахстана. Автомобили 2023 года выпуска предлагают дилеры из Казани, Краснодара, Рязани и других городов, цены варьируются от 2,6 млн до 2,8 млн рублей.
Седаны Kia Cerato доступны с двигателем объемом 2.0 мощностью 150 л.с. и передним приводом. Машины ввозят в РФ с большим количеством опций: 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, а также бесключевой доступ и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и доступом к Apple Carplay и Android Auto.