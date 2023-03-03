В России появились в продаже новые седаны Kia Cerato

Дилеры в нескольких городах России выставили на продажу седаны Kia Cerato 2023 модельного года, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах и на сайтах компаний-продавцов.

Некоторые автосалоны указали, что ввозят новые Kia Cerato из Казахстана. Автомобили 2023 года выпуска предлагают дилеры из Казани, Краснодара, Рязани и других городов, цены варьируются от 2,6 млн до 2,8 млн рублей.