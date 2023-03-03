Официальные продажи иранских автомашин в РФ начнутся не раньше лета или осени

Официальный продажи автомобилей иранских марок Saipa и IKCO начнутся в России не раньше лета 2023 года, возможно, их придется ждать и до осени. Об этом сообщил журнал «За рулем». Сейчас в России можно купить автомобили этих марок, завезенных по параллельному импорту.

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Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов заявлял, что первые партии из нескольких тысяч иранских автомобилей прибудут в Россию к марту. Однако продавать официально эти машины в России пока нельзя. На середину февраля 2023 года Минпромторг не получал от иранских компаний запросов на сертификацию автомобилей.