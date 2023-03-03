В Россию привезут еще один китайский автобренд

В текущем году в России ожидается старт официальных продаж автомобилей китайского бренда VGV. Портал Autonews.ru узнал все детали о модельном ряде и ценах.

Отмечается, что дистрибьютор новой марки - дочерняя структура автомобильного холдинга «Максимум». Это фирма, объединяющая дилерские точки в Санкт-Петербурге, где продают новые и подержанные машины Chevrolet, Genesis, Hyundai, Geely, Mitsubishi, JAC, Chery и Ford.

Подчеркивается, что на автомобили будут распространять гарантию производителя. Ожидается запуск продаж в ряде городов-миллиоников страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург.

Офис и центральный склад автозапчастей откроют в столице. В планах у дистрибьютора к 2024 году – продажа 6 тыс. машин, к 2029-му - 50 тыс. машин.

По словам представителей дистрибьютора марки, запуск продаж кроссоверов VGV U70 и U75 Plus в России ожидается предстоящим летом. По их данным, стоимость базовой версии U70 будет составлять не более 2 млн рублей. Примечательно, что модель сможет вмещать в себя до семи пассажиров. Портал сравнил данную версию с кроссовером «Москвич 3». Второй стоит примерно столько же, однако он короче она 40 см. Кроме того, VGV U70 на два класса выше, уточняет автор публикации.

Представители компании отметили, что дистрибьюторское соглашение уже удалось подписать. Сейчас наблюдается процесс адаптации автомобилей к российским условиям, добавили они.

Модели наделят подогревом сидений, зеркалами и форсунками омывателя. При этом, как отмечается, информации о том, будет ли у руля подогрев, нет.