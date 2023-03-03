Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
34 минуты назад

В Россию едет новый автобренд из Китая

Лера Букина

В текущем году в России ожидается старт официальных продаж автомобилей китайского бренда VGV. Портал Autonews.ru узнал все детали о модельном ряде и ценах.

В Россию привезут еще один китайский автобренд
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Отмечается, что дистрибьютор новой марки - дочерняя структура автомобильного холдинга «Максимум». Это фирма, объединяющая дилерские точки в Санкт-Петербурге, где продают новые и подержанные машины Chevrolet, Genesis, Hyundai, Geely, Mitsubishi, JAC, Chery и Ford.

Подчеркивается, что на автомобили будут распространять гарантию производителя. Ожидается запуск продаж в ряде городов-миллиоников страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург.

Офис и центральный склад автозапчастей откроют в столице. В планах у дистрибьютора к 2024 году – продажа 6 тыс. машин, к 2029-му - 50 тыс. машин.

По словам представителей дистрибьютора марки, запуск продаж кроссоверов VGV U70 и U75 Plus в России ожидается предстоящим летом. По их данным, стоимость базовой версии U70 будет составлять не более 2 млн рублей. Примечательно, что модель сможет вмещать в себя до семи пассажиров. Портал сравнил данную версию с кроссовером «Москвич 3». Второй стоит примерно столько же, однако он короче она 40 см. Кроме того, VGV U70 на два класса выше, уточняет автор публикации.

Представители компании отметили, что дистрибьюторское соглашение уже удалось подписать. Сейчас наблюдается процесс адаптации автомобилей к российским условиям, добавили они.

Модели наделят подогревом сидений, зеркалами и форсунками омывателя. При этом, как отмечается, информации о том, будет ли у руля подогрев, нет.

Ранее портал Motor.ru сообщил, что продажи полноприводного кроссовера Omoda C5 стартовали на территории России. Его стоимость начинается от 2 879 900 рублей. Модель с приводом на все четыре колеса представлена на официальном сайте марки в двух комплектациях: Active и Supreme.

Автоновости,Chery,Geely,Hyundai,Chevrolet,Mitsubishi,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий