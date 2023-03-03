Людей все больше пугают беспилотные автомобили

Все больше людей боятся беспилотных автомобилей.

Несмотря на теоретическую привлекательность технологии, на практике она пока не оправдывает ожидания и даже пугает, выяснила Американская автомобильная ассоциация (ААА) в ходе очередного исследования. Только девять процентов опрошенных американцев отметили, что готовы довериться автономному транспортному средству, в то время как 68 процентов признались в страхе перед беспилотниками.

Показатель в 68 процентов — самый высокий из когда-либо полученных в опросах по действующей методологии ААА. С 2020 года доверие к беспилотникам постепенно росло: три года назад за такой вариант проголосовали 12 процентов американцев, в 2021 году — 14 процентов, а в 2022-м — 15 процентов. Доля испытывающих страх уменьшилась с 59 процентов в 2020 году до 55 процентов в 2022-м.

Теперь же видна обратная тенденция. Эксперты объясняют ее большим количеством аварий из-за чрезмерного доверия технологиям, которые пока не готовы к полной автономии. Вместе с тем они отмечают, что не ожидали такого резкого изменения настроений.

Водителей по-прежнему вводят в заблуждение громкие имена технологий — например, ProPILOT и Pilot Assist. Порядка 22 процентов американцев ошибочно считают, что они могут управлять автомобилем без участия и даже без контроля со стороны человека. Еще 10 процентов признались в любопытном иррациональном страхе: они боятся, что современная беспилотная машина будет самостоятельно ездить, пока они спят.