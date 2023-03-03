"АвтоВАЗ" показал обновленную Lada Vesta

«АвтоВАЗ» опубликовал фотографию обновленной модели Lada Vesta. Производство автомобилей стартовало 3 марта на заводе в Тольятти, сообщили в компании.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Автопроизводитель подчеркнул, что Vesta локализована на 4500 баллов (по Постановлению №719) и по этому показателю опережает большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год.

«В течение 2022 года особое внимание также было уделено локализации необходимых компонентов. Суммарно более 200 деталей и узлов теперь производятся в России, поставки на АВТОВАЗ также осуществляют новые партнеры из дружественных стран», — рассказали в компании.

Рестайлинговая Lada Vesta штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7-дюймовом сенсорном экране, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Производство обновленной Lada Vesta, которую на предприятии называют моделью «нового поколения» (NG, new generation), впервые началось в феврале 2022 года, однако вскоре выпуск был остановлен из-за нехватки запчастей. Позже в компании решили перенести производство Vesta с завода в Ижевске в Тольятти.