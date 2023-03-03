Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

"АвтоВАЗ" показал обновленную Lada Vesta

Газета.Ruиещё 8

«АвтоВАЗ» опубликовал фотографию обновленной модели Lada Vesta. Производство автомобилей стартовало 3 марта на заводе в Тольятти, сообщили в компании.

"АвтоВАЗ" показал обновленную Lada Vesta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Автопроизводитель подчеркнул, что Vesta локализована на 4500 баллов (по Постановлению №719) и по этому показателю опережает большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год.

«В течение 2022 года особое внимание также было уделено локализации необходимых компонентов. Суммарно более 200 деталей и узлов теперь производятся в России, поставки на АВТОВАЗ также осуществляют новые партнеры из дружественных стран», — рассказали в компании.

Рестайлинговая Lada Vesta штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7-дюймовом сенсорном экране, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Производство обновленной Lada Vesta, которую на предприятии называют моделью «нового поколения» (NG, new generation), впервые началось в феврале 2022 года, однако вскоре выпуск был остановлен из-за нехватки запчастей. Позже в компании решили перенести производство Vesta с завода в Ижевске в Тольятти.

Ранее стало известно, что в конце 2024 года «АвтоВАЗ» планирует запустить в производство обновленную Lada Granta.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий