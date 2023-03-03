АвтоВАЗ показал главе Минпромторга новую Lada Granta 2

В рамках торжественной церемонии начала серийного выпуска Lada Vesta NG, которая проходит в Тольятти, перед коллективом тольяттинского завода и журналистами выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он рассказал о новой перспективной новинке Lada - модели, именуемой кулуарно и в прессе Granta 2.
"Мне коллеги, чуть-чуть, показали сегодня то, в каком формате этот автомобиль будет представлен: и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке он будет существенно обновлён по отношению к текущей версии "Гранты". Я думаю, что она займёт достойное место в модельном ряду АвтоВАЗа", - сказал Денис Мантуров.
Министр подтвердил сроки выхода новой "Гранты": АвтоВАЗ планирует представить модель в конце 2024 года. Известно, что она создана на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в РФ.
Ещё через год АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta