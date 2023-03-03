Mercedes начинает переработку использованных аккумуляторов электромобилей

Китайское подразделение компании Mercedes-Benz привлекает производителя CATL и переработчиков аккумуляторных материалов GEM Co. и Brunp Recycling Co. для запуска переработки аккумуляторов от электромобилей. Стало известно, что компании создадут проект по переработке, пишет SPEEDME.RU .

Mercedes-Benz China передаст списанные батареи, которые когда-то использовались для питания электромобилей и подключаемых гибридов, компаниям GEM и Brunp, которые получат ключевое сырье, включая никель, кобальт, марганец и литий. После этого они будут поступать в CATL, где будет происходить создание новых аккумуляторов.