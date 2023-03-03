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54 минуты назад

Mercedes начинает переработку аккумуляторов электромобилей

Моя Москва.онлайн

Китайское подразделение компании Mercedes-Benz привлекает производителя CATL и переработчиков аккумуляторных материалов GEM Co. и Brunp Recycling Co. для запуска переработки аккумуляторов от электромобилей. Стало известно, что компании создадут проект по переработке, пишет SPEEDME.RU.

Mercedes начинает переработку использованных аккумуляторов электромобилей
Фото: MercedesMercedes

Mercedes-Benz China передаст списанные батареи, которые когда-то использовались для питания электромобилей и подключаемых гибридов, компаниям GEM и Brunp, которые получат ключевое сырье, включая никель, кобальт, марганец и литий. После этого они будут поступать в CATL, где будет происходить создание новых аккумуляторов.

Отметим, что на фоне глобальной электрификации данный проект очень важен для современного мира.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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