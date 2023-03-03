В России появился электроседан BYD дешевле двух миллионов рублей

Электрический седан BYD e5 оценили в России в 1,8 миллиона рублей.

Фото: AutoHome.com.cn AutoHome.com.cn

Модель 2023 года выпуска появилась в продаже с 218-сильным электромотором и батареей на 43 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 305 километра. Комплектация у электрокара скромная – аналоговая приборная панель, только две фронтальные подушки безопасности и простая аудиосистема. В Китае BYD e5 в основном используется в качестве такси и в корпоративных парках.

На объявление, опубликованное на Drom.ru, обратила внимание «Российская газета». Продавец отмечает, что в России на сегодняшний день таких электрокаров нет, а сама модель выпускается с 2016 года только для внутреннего рынка Китая.

На классифайдах можно найти и объявления о продаже других моделей марки BYD, которая официально в нашей стране не представлена. Например, гибридный седан Qin Plus DM-i доступен в количестве восьми штук – он чуть крупнее Skoda Octavia и оснащается бензоэлектрической установкой на базе «турбочетверки» объемом 1,5 литра. Такой автомобиль можно купить за 2 799 000 рублей.

Еще дороже стоит электрический кроссовер Tang – за него в России просят 7,5 миллиона рублей. А за пять миллионов предлагается гибридный вседорожник Song Plus.

AutoHome.com.cn / BYD e5

AutoHome.com.cn / BYD e5

AutoHome.com.cn / BYD e5