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45 минут назад

Гибридный кроссовер Chery Tiggo уже привезли в Россию

Российская Газета

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+, как минимум в одном экземпляре, уже привезли в Россию. Судя по информации портала "Китайские автомобили", в настоящий момент он проходит испытания в Подмосковье.

Гибридный кроссовер Chery Tiggo уже привезли в Россию
Фото:  "Китайские автомобили" "Китайские автомобили"

На фотографиях, опубликованных источником, Chery Tiggo 8 Pro e+ легко спутать с полноприводным кроссовером Tiggo 8 Pro Max. Если не обратить внимание на три детали. Это стандартные, а не сдвоенные, патрубки выхлопной системы, зарядный лючок на левом переднем крыле и шильдик на пятой двери. Во всем остальном машины одинаковы.

При этом Tiggo 8 Pro e+ станет самым мощным и при этом самым экономичным автомобилем в линейке. В Китае эта модель оснащается связкой двух электромоторов, 1,5-литрового ДВС и 3-ступенчатой трансмиссии DHT. Общая мощность гибридной системы - 326 л.с. и 565 Нм. При этом на чистом электричестве машина должна пробегать 100 км, а в смешанном цикле ее расход ожидается в районе литра топлива на те же 100 км.

Впрочем, российский офис Chery пока никаких характеристик новинки не обнародовал. Возможно, какие-то данные как раз и определяют в ходе текущего тестирования.

Напомним, что ранее в компании анонсировали появление гибридного кроссовера в России в марте-апреле.

"Китайские автомобили"
Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
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