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25 минут назад

Новый Hyundai Solaris показали на видео

Никита Бородкин

Новое поколение Hyundai Solaris, которое дебютирует на индийском рынке под названием Vern, впервые показали на видео. Как сообщает Autocar India, седан значительно прибавит в габаритах и обзаведется более просторным багажным отделением.

При колесной базе в 2670 мм габариты нового поколения составят 4535x1765x1475. Он станет на 9.5 см длиннее, чуть шире, а сама колесная база увеличится на 7 сантиметров. По размеру четырехдверная версия почти сравнялась с Elantra предыдущего поколения. Объем багажника вырастет с 480 до 528 литров.

Согласно тизеру, все дополнительное пространство достанется задним пассажирам — на рассекреченном интерьере седана видно, что расстояние между передними и задними сидениями выросло.

Оснастят Verna охлаждаемым перчаточным ящиком и уникальным держателем телефона для переднего пассажира. Интерьер можно будет оформить в двухцветной бежево-чёрной гамме, а топовые комплектации получат отделку из синтетической кожи.

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Известно, что у седана сохранится базовый мотор в 115 л.с. в сочетании с «механикой» и вариатором. Более дорогие комплектации получат новый турбированный двигатель на 1,5 литра, развивающий 160 л.с. и работающий с механической коробкой или семиступенчатым «роботом». Официальный дебют намечен на 21 марта.

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