Новый Hyundai Solaris показали на видео

Новое поколение Hyundai Solaris, которое дебютирует на индийском рынке под названием Vern, впервые показали на видео. Как сообщает Autocar India, седан значительно прибавит в габаритах и обзаведется более просторным багажным отделением.

При колесной базе в 2670 мм габариты нового поколения составят 4535x1765x1475. Он станет на 9.5 см длиннее, чуть шире, а сама колесная база увеличится на 7 сантиметров. По размеру четырехдверная версия почти сравнялась с Elantra предыдущего поколения. Объем багажника вырастет с 480 до 528 литров.

Согласно тизеру, все дополнительное пространство достанется задним пассажирам — на рассекреченном интерьере седана видно, что расстояние между передними и задними сидениями выросло.

Оснастят Verna охлаждаемым перчаточным ящиком и уникальным держателем телефона для переднего пассажира. Интерьер можно будет оформить в двухцветной бежево-чёрной гамме, а топовые комплектации получат отделку из синтетической кожи.