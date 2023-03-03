Cамый продаваемый в мире электромобиль готовится к обновлению

Лидирующую по продажам модель Tesla ожидает комплексная модернизация: будут заметные изменения в дизайне и технической начинке, на рынок обновлённый кроссовер выйдет в 2024 году.

Фото: Tesla Tesla

На прошедшем на этой неделе мероприятии Tesla Investor Day 2023 Илон Маск и другие ключевые руководители компании ничего не сказали о грядущих новинках, чем сильно расстроили инвесторов и «уронили» курс акций Tesla, но инсайдеры и контрагенты Tesla, разумеется, в курсе ближайших планов крупнейшего в мире производителя электромобилей. Так, в ноябре прошлого года стало известно о том, что в этом году дебютирует обновлённый седан Tesla Model 3 — этот проект носит кодовое имя Highland.

Актуальный Tesla Model Y

Поскольку Tesla Model 3 и Tesla Model Y — родственные, соплатформенные модели, то было ясно, что вслед за седаном рано или поздно всплывёт проект модернизации кроссовера, и вот вчера Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что обновлённый Tesla Model Y носит кодовое имя Juniper (переводится с английского как «можжевельник») и что наиболее вероятная дата начала его производства — октябрь 2024 года. Премьера, скорее всего, состоится намного раньше.

Напомним, что Model Y дебютировал весной 2019 года, когда Tesla уже более-менее отправилась от финансового кризиса, вызванного тяжёлым запуском в производство седана Model 3 на заводе в калифорнийском Фримонте. Первые живые экземпляры Model Y были отгружены клиентам лишь в конце 2020 года, полноценный выход на рынок случился в 2021-м, а в 2022-м Tesla Model Y смог стать самым продаваемым в мире электромобилем: по данным ресурса CleanTechnica, он разошёлся тиражом 771 300 экземпляров, второе место в мировом рейтинге занял седан Tesla Model 3 (продано 476 336 шт.), третье — китайский бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV (424 031 шт.).

Производство Tesla Model Y на Гигафабрике в Берлине

Успех Model Y объясняется не только тем, что кроссовер востребован на рынке, но и тем, что в условиях глобального дефицита микрочипов и разрыва цепочек поставок на фоне известных геополитических событий Tesla смогла оперативно нарастить объёмы его производства. Model Y — это единственная модель Tesla, которая сейчас производится сразу на четырёх площадках: во Фримонте (США, штат Калифорния), в Шанхае (Китай), в Берлине (Германия) и в Остине (США, штат Техас).

Гигафабрика Tesla в Остине освоила выпуск Model Y в начале прошлого года, и кроссоверы техасской сборки немного отличаются от всех остальных: они снабжаются более энергоэффективными батареями нового поколения без ячеек типа 4680, тогда как такие же кроссоверы, собираемые во Фримонте, Шанхае и Берлине, пока довольствуются старыми ячейками типа 2170. Кроме того, техасские Model Y имеют оптимизированную под крупноузловое литьё структуру кузова и ряд других мелких отличий. В свою очередь, кроссоверы китайской сборки с начала этого года получили обновлённую, более комфортную подвеску.

После модернизации конструкция всех локальных версий Tesla Model Y будет максимально унифицирована и удешевлена, сократится номенклатура деталей. О масштабах косметических изменений пока можно только гадать. По части техники ожидается небольшая прибавка в мощности для всех модификаций и увеличение запаса хода.