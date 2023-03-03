Genesis G90 тестирует LiDAR для автономного вождения

Из-за камуфляжа нельзя понять, насколько датчики будут выделяться из общего дизайна автомобиля.

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Как сообщает SPEEDME.RU, прототип Genesis G90 закрыт спереди камуфляжем, который скрывает наличие важной функции - LiDAR. Это значит, что седан получит технологию автономного вождения 3 уровня.

По данным источника, автопроизводитель Hyundai решил отличиться и установить датчики спереди на большой решетке радиатора. Из-за камуфляжа нельзя понять, насколько они будут выделяться из общего дизайна автомобиля. Отметим, что на Lotus Eletre и Volvo EX90 от Geely датчики установлены на крыше.