Genesis G90 тестирует LiDAR для автономного вождения

Из-за камуфляжа нельзя понять, насколько датчики будут выделяться из общего дизайна автомобиля.
Как сообщает SPEEDME.RU, прототип Genesis G90 закрыт спереди камуфляжем, который скрывает наличие важной функции - LiDAR. Это значит, что седан получит технологию автономного вождения 3 уровня.
По данным источника, автопроизводитель Hyundai решил отличиться и установить датчики спереди на большой решетке радиатора. Из-за камуфляжа нельзя понять, насколько они будут выделяться из общего дизайна автомобиля. Отметим, что на Lotus Eletre и Volvo EX90 от Geely датчики установлены на крыше.
Эксперты предполагают, что решение по установке LiDAR лучше, поскольку датчики не так сильно торчат. Genesis G90 не будет первым серийным автомобилем, в котором LiDAR встроен в переднюю панель, поскольку Lucid Air имеет аналогичную настройку с датчиком, установленным в нижней части решетки.