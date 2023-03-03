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43 минуты назад

Китайский GAC выпустил спортседан Shadow Leopard R

Газета.Ru

Компания GAC представила спортивную версию седана Shadow Leopard R, оснащенную 2,0-литровым турбомотором мощностью 265 лошадиных сил, сообщает издание Autohome.

Китайский GAC выпустил спортседан Shadow Leopard R
Фото: GACGAC

Новая модификация автомобиля представлена на автосалоне в Шэньчжэне. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес и 19-дюймовые колеса. На приборную панель автомобиля можно вывести показания температуры и давления масла, а также температуры наддувного воздуха.

GAC

Также новая модификация комплектуется спортивными креслами. В паре с турбомотором работает 8-ступенчатая коробка передач. Динамических характеристик новой модели производитель пока не раскрывает.

Стоимость спортивной версии Shadow Leopard R в Китае составит около 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей), продажи стартуют в апреле.

Автоновости,
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