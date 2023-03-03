Китайский GAC выпустил спортседан Shadow Leopard R

Новая модификация автомобиля представлена на автосалоне в Шэньчжэне. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес и 19-дюймовые колеса. На приборную панель автомобиля можно вывести показания температуры и давления масла, а также температуры наддувного воздуха.