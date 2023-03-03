Китайский GAC выпустил спортседан Shadow Leopard R

Компания GAC представила спортивную версию седана Shadow Leopard R, оснащенную 2,0-литровым турбомотором мощностью 265 лошадиных сил, сообщает издание Autohome.
Новая модификация автомобиля представлена на автосалоне в Шэньчжэне. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес и 19-дюймовые колеса. На приборную панель автомобиля можно вывести показания температуры и давления масла, а также температуры наддувного воздуха.
Также новая модификация комплектуется спортивными креслами. В паре с турбомотором работает 8-ступенчатая коробка передач. Динамических характеристик новой модели производитель пока не раскрывает.
Стоимость спортивной версии Shadow Leopard R в Китае составит около 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей), продажи стартуют в апреле.