В Китае началось производство нового электрокара Toyota bZ3

Электрокар FAW-Toyota bZ3 сошел с конвейера в КНР. Как сообщает SPEEDME.RU, этот автомобиль был разрабатывался совместно компаниями Toyota и BYD.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Японский автоконцерн начал разработку bZ3 еще три года назад, и вот теперь этот электрокар, наконец, вышел на предварительные продажи. Его цена составит около 190 –220 тысяч юаней (от 27,5 до 32 тысяч долларов США).