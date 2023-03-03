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15 минут назад

В Китае началось производство нового Toyota bZ3

Моя Москва.онлайн

Электрокар FAW-Toyota bZ3 сошел с конвейера в КНР. Как сообщает SPEEDME.RU, этот автомобиль был разрабатывался совместно компаниями Toyota и BYD.

В Китае началось производство нового электрокара Toyota bZ3
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Японский автоконцерн начал разработку bZ3 еще три года назад, и вот теперь этот электрокар, наконец, вышел на предварительные продажи. Его цена составит около 190 –220 тысяч юаней (от 27,5 до 32 тысяч долларов США).

Производитель обещает, что поставки в дилерские центры начнутся в ближайшее время, а именно в 1-м квартале этого года. Стоит отметить, что первый 5 тысяч покупателей bZ3 могут оформить предварительный заказ онлайн с предоплатой в размере даух тысяч юаней до 31-го мая. Благодаря этому получится сэкономить 5 тыс. юаней, когда авто появится на рынке.

Автоновости,BYD,Toyota,
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