В Китае началось производство нового электрокара Toyota bZ3

Электрокар FAW-Toyota bZ3 сошел с конвейера в КНР. Как сообщает SPEEDME.RU, этот автомобиль был разрабатывался совместно компаниями Toyota и BYD.
Японский автоконцерн начал разработку bZ3 еще три года назад, и вот теперь этот электрокар, наконец, вышел на предварительные продажи. Его цена составит около 190 –220 тысяч юаней (от 27,5 до 32 тысяч долларов США).
Производитель обещает, что поставки в дилерские центры начнутся в ближайшее время, а именно в 1-м квартале этого года. Стоит отметить, что первый 5 тысяч покупателей bZ3 могут оформить предварительный заказ онлайн с предоплатой в размере даух тысяч юаней до 31-го мая. Благодаря этому получится сэкономить 5 тыс. юаней, когда авто появится на рынке.