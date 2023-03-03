В Европе больше некому перевозить готовые автомобили с заводов

В Европе возникла острая нехватка водителей для перевозки готовых автомобилей с заводов.

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Из-за этого тысячи собранных машин не могут доставить в салоны и клиентам. В результате автопроизводителям приходится просить о помощи собственных сотрудников. Предложение поработать водителями автовозов уже получили работники европейских заводов Stellantis – таким образом удалось набрать 140 человек.

Записавшиеся в водители рабочие могут сменить вид деятельности временно либо устроится в транспортную компанию на постоянной основе – Stellantis даже предлагает помощь с обучением и покупкой грузовых машин для перевозки автомобилей. Однако те, кто не захочет работать водителем в дальнейшем, сохрантт за собой место на заводе и сможет вернуться.

Аналогичным образом поступили и в Renault. Французский автопроизводитель обратился в компанию Adecco Group, которая должна помочь заводчанам освоить профессию водителя большегруза и открыть необходимую для этого категорию.

Как сообщает Automotive News, проблемы с логистикой решаются и за счет дилеров. Автопроизводители предлагают продавцам самостоятельно приехать на завод за готовой машиной, чтобы оперативно передать ее клиенту, а не ждать отгрузки.