АвтоВАЗ назвал срок появления обновленной Lada Vesta у дилеров

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал старт продаж Lada Vesta NG в мае, передает Autonews.ru.
Ожидается, что модернизированная Lada Vesta появится весной в салонах более 300 дилерских центров. Информация о стоимости и комплектациях появится немного позже.
О том, что на заводе в Тольятти запустили производство обновленной Lada Vesta, стало известно в пятницу, 3 марта.
Модернизированную модель наделили светодиодной оптикой, 17-дюймовые колесными дисками, обогревом ветрового стекла, кондиционером, парктроником и мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном.
Новинка оборудована двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS.
Ранее портал Speedme сообщил, что режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗа» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать.