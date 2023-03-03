АвтоВАЗ назвал срок появления обновленной Lada Vesta у дилеров

Ожидается, что модернизированная Lada Vesta появится весной в салонах более 300 дилерских центров. Информация о стоимости и комплектациях появится немного позже.

О том, что на заводе в Тольятти запустили производство обновленной Lada Vesta, стало известно в пятницу, 3 марта.

Ранее портал Speedme сообщил, что режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗа» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать.