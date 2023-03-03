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35 минут назад

АвтоВАЗ назвал срок появления обновленной Lada Vesta у дилеров

Лера Букина

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал старт продаж Lada Vesta NG в мае, передает Autonews.ru.

АвтоВАЗ назвал срок появления обновленной Lada Vesta у дилеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что модернизированная Lada Vesta появится весной в салонах более 300 дилерских центров. Информация о стоимости и комплектациях появится немного позже.

О том, что на заводе в Тольятти запустили производство обновленной Lada Vesta, стало известно в пятницу, 3 марта.

Модернизированную модель наделили светодиодной оптикой, 17-дюймовые колесными дисками, обогревом ветрового стекла, кондиционером, парктроником и мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном.

Новинка оборудована двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS.

Ранее портал Speedme сообщил, что режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗа» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать.

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