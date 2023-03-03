Власти назвали срок выхода новой Lada Granta

«АвтоВАЗ» планирует в конце 2024 года начать производство обновленной Lada Granta. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

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Такое заявление министр сделал на церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти.

«В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta», - заметил Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, «по интерьеру, экстерьеру и начинке автомобиль будет существенно обновлен по отношению к текущей версии», пишет Autonews.