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33 минуты назад

Власти назвали срок выхода новой Lada Granta

Алиса Селезнёва

«АвтоВАЗ» планирует в конце 2024 года начать производство обновленной Lada Granta. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Власти назвали срок выхода новой Lada Granta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление министр сделал на церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти.

«В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta», - заметил Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, «по интерьеру, экстерьеру и начинке автомобиль будет существенно обновлен по отношению к текущей версии», пишет Autonews.

Сейчас Lada Granta выпускается с 90-сильным двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач. Автомобиль возглавил рейтинг самых продаваемых отечественных машин в прошлом году.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Денис Мантуров,Минпромторг,Автоваз,
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