Власти назвали срок выхода новой Lada Granta

«АвтоВАЗ» планирует в конце 2024 года начать производство обновленной Lada Granta. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает РИА Новости.
Такое заявление министр сделал на церемонии по возобновлению производства Lada Vesta NG на заводе компании в Тольятти.
«В конце следующего года планируется выпуск обновленной Granta», - заметил Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга, «по интерьеру, экстерьеру и начинке автомобиль будет существенно обновлен по отношению к текущей версии», пишет Autonews.
Сейчас Lada Granta выпускается с 90-сильным двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач. Автомобиль возглавил рейтинг самых продаваемых отечественных машин в прошлом году.