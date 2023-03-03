В России упростили обучение на права мотоциклетных категорий

Благодаря новому курсу обучения, который Минобразования ввело в программы подготовки водителей, права категорий А и А1 можно будет проще получить. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Для этого в курсе обучения для автошкол откажутся от ряда лекций из-за чего курсы станут доступны большей категории желающих. Так, если у водителя уже есть категория В, то в его курсе не будет базовых лекций, рассчитанных на 84 часа. При этом отмечается, что специализированные дисциплины будут сохранены в полном объеме.
Таким образом, обучение станет значительно короче и, соответственно, дешевле на 50-70%. Предполагается, что такие курсы будут пользоваться спросом. При этом некоторые эксперты считают, что эти программы будут неинтересны автошколам, использовать им смогут только школы специализирующиеся на вождении мотоциклов.
Напомним, ранее представители автошкол опасались, что многие учреждения могут закрыться. В последнее время автомобили и их обслуживание подорожали и желающих получить права стало заметно меньше.