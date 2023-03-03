В России упростили обучение на права мотоциклетных категорий

Благодаря новому курсу обучения, который Минобразования ввело в программы подготовки водителей, права категорий А и А1 можно будет проще получить. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Для этого в курсе обучения для автошкол откажутся от ряда лекций из-за чего курсы станут доступны большей категории желающих. Так, если у водителя уже есть категория В, то в его курсе не будет базовых лекций, рассчитанных на 84 часа. При этом отмечается, что специализированные дисциплины будут сохранены в полном объеме.

Таким образом, обучение станет значительно короче и, соответственно, дешевле на 50-70%. Предполагается, что такие курсы будут пользоваться спросом. При этом некоторые эксперты считают, что эти программы будут неинтересны автошколам, использовать им смогут только школы специализирующиеся на вождении мотоциклов.